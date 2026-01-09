Wegen Unfall: langer Stau auf der A3

Wegen Unfall: langer Stau auf der A309.01.2026 Rheinfelden
Die Autobahn A3 war am Freitagmorgen zwischen der Verzweigung Rheinfelden und der Verzweigung Augst in Fahrtrichtung Basel teilweise gesperrt. Grund war ein Unfall. Es kam zu langen Staus. Auch auf der Hauptstrasse zwischen Möhlin und Augst kam es deswegen zu einer Verkehrsüberlastung.
Die Autobahn A3 war am Freitagmorgen zwischen der Verzweigung Rheinfelden und der Verzweigung Augst in Fahrtrichtung Basel teilweise gesperrt. Grund war ein Unfall. Es kam zu langen Staus. Auch auf der Hauptstrasse zwischen Möhlin und Augst kam es deswegen zu einer Verkehrsüberlastung.
Image Title
1/10