Wegabschnitt wird zu Fussweg rückgebaut

Seit Montag wird ein rund 260 Meter langer Wegabschnitt beim neuen Rheinfelder Waldseilpark zu einem reinen Fussweg rückgebaut. Mit dieser Massnahme wird der Schutz des Wildtierkorridors gezielt verbessert.

Seit Montag wird ein rund 260 Meter langer Wegabschnitt beim neuen Rheinfelder Waldseilpark zu einem reinen Fussweg rückgebaut. Mit dieser Massnahme wird der Schutz des Wildtierkorridors gezielt verbessert.

Der betroffene Querweg im Gebiet Wasserloch wird heute von zahlreichen Velofahrenden als direkte Verbindung nach Möhlin und Zeiningen genutzt. Insbesondere während der für Wildtiere sensiblen Dämmerungszeit führt dies zu regem Veloverkehr mitten durch den Wildtierkorridor. Künftig gilt auf einem rund 260 Meter langen Abschnitt des Querwegs ein allgemeines Fahrverbot, das auch für nichtmotorisierte Fahrräder gilt. «Ziel ist es, Störungen im Lebensraum der Wildtiere zu reduzieren und deren Bewegungsfreiheit zu sichern. Die Massnahme erfolgt im Zusammenhang mit der Bewilligung des Waldseilparks und stellt eine entsprechende Auflage dar», teilt die Rheinfelder Stadtverwaltung mit.

Umleitung für den Veloverkehr

Für Velofahrende bedeutet die Anpassung, dass die Verbindung von Rheinfelden nach Möhlin und Zeiningen künftig über den Hochgerichtweg sowie den Zeiningerweg geführt wird. Diese Linienführung entspricht der kommunalen Radroute gemäss dem kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV). (mgt/nfz)