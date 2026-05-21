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Wegabschnitt wird zu Fussweg rückgebaut

  21.05.2026 Rheinfelden
Im Gebiet Wasserloch gilt künftig auf einem rund 260 Meter langen Abschnitt des Querwegs ein allgemeines Fahrverbot, das auch für nichtmotorisierte Fahrräder gilt. Foto: zVg
Im Gebiet Wasserloch gilt künftig auf einem rund 260 Meter langen Abschnitt des Querwegs ein allgemeines Fahrverbot, das auch für nichtmotorisierte Fahrräder gilt. Foto: zVg

Seit Montag wird ein rund 260 Meter langer Wegabschnitt beim neuen Rheinfelder Waldseilpark zu einem reinen Fussweg rückgebaut. Mit dieser Massnahme wird der Schutz des Wildtierkorridors gezielt verbessert.

Der betroffene Querweg im Gebiet Wasserloch wird heute von zahlreichen ...

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