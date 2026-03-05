Wechsel im Zentrum für Demokratie

Der Regierungsrat hat rückwirkend auf den 1. Januar Sibylle Lichtensteiger als Vertreterin des Kantons Aargau in die Gesellschafterversammlung des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) gewählt. Nebst Regierungsrätin Martina Bircher ist sie die zweite Kantonsvertreterin im ...

Der Regierungsrat hat rückwirkend auf den 1. Januar Sibylle Lichtensteiger als Vertreterin des Kantons Aargau in die Gesellschafterversammlung des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) gewählt. Nebst Regierungsrätin Martina Bircher ist sie die zweite Kantonsvertreterin im Gremium. Lichtensteiger leitete bis 2024 das Stapferhaus Lenzburg, sie ersetzt Katja Gentinetta. Das Demokratiezentrum soll auf universitärer Ebene gesamtschweizerisch und international zum Nach denken über die Grundwerte und Entwicklungsperspektiven der Demokratie anregen. Ein Thema, welches aktuell weltweit von grösster Bedeutung ist. (nfz)