Wechsel im Zentrum für Demokratie

  05.03.2026 Aargau

Der Regierungsrat hat rückwirkend auf den 1. Januar Sibylle Lichtensteiger als Vertreterin des Kantons Aargau in die Gesellschafterversammlung des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) gewählt. Nebst Regierungsrätin Martina Bircher ist sie die zweite Kantonsvertreterin im ...

