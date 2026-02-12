Wechsel im Vorstand und fünf Neumitglieder

Die Stadtmusik Rheinfelden blickte an ihrer diesjährigen Generalversammlung auf ein bewegtes Vereinsjahr zurück und stellte wichtige personelle Weichen für die kommenden Jahre. Besonders erfreulich war der Zuwachs von fünf Neumitgliedern, die den Verein verstärken werden. Gleichzeitig musste die Stadtmusik zwei Austritte verzeichnen. Nach mehreren Jahren engagierter Arbeit trat Präsidentin Davina Benkert von ihrem Amt zurück. Die Versammlung dankte ihr herzlich für ihren grossen Einsatz und die prägende Führung. Als Nachfolge wählte der Verein ein Co-Präsidium, bestehend aus Jonas Weiss und Philipp Ernst, die künftig gemeinsam an der Spitze stehen werden. Auch im Vorstand kam es zu Veränderungen: Selina Hugenschmidt wurde neu in das Gremium gewählt, während Philipp Stucki seinen Rücktritt bekanntgab. Die Stadtmusik würdigte seine langjährige Mitarbeit und seinen Beitrag zur Vereinsentwicklung.

Musikalisch richtet der Verein den Blick bereits weit nach vorne: Die Probearbeit für das Eidgenössische Musikfest 2026 in Biel läuft bereits, und die Mitglieder arbeiten mit viel Motivation auf diesen Höhepunkt hin. (mgt)