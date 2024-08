Wechsel beim Besuchsdienst Regio Laufenburg

Seit 1. August hat der Besuchsdienst Regio Laufenburg eine neue Koordinatorin. Silvia Blaser aus Gipf-Oberfrick übernimmt die Leitung der Koordinationsstelle von Jacqueline Loretan aus Frick.

«Ich finde es eine gute Sache und möchte für Menschen etwas Positives bewirken», erklärt Silvia Blaser. Das Team vom Besuchsdienst wünscht Silvia Blaser viel Freude und Erfüllung bei ihrer neuen Aufgabe und bedankt sich bei Jacqueline Loretan, die sich mit Herzblut für den Besuchsdienst eingesetzt hat. (mgt)

Wer den Besuchsdienst in Anspruch nehmen möchte oder gerne ehrenamtlich als

Besucherin/Besucher mitarbeiten will, wende sich telefonisch oder per Mail an die Koordinatorin, Tel. 078 268 82 67, kontakt@besuchsdienst-regio-laufenburg.ch

www.besuchsdienstregio-laufenburg.ch