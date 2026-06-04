Wechsel an der Spitze des Tourismus Rheinfelden

Claudia Rohrer ist zur neuen Präsidentin des Tourismus Rheinfelden gewählt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Franco Mazzi an, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Claudia Rohrer ist zur neuen Präsidentin des Tourismus Rheinfelden gewählt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Franco Mazzi an, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Valentin Zumsteg

Für Franco Mazzi war es am Montagabend die letzte Generalversammlung des Tourismus Rheinfelden, durch die er als Präsident führte. Der ehemalige Stadtammann konnte dabei gute Zahlen präsentieren: «Ein erfolgreiches 2025 liegt hinter dem Verein. Steigende Logiernächte, wachsende Nutzerzahlen auf den digitalen Plattformen sowie ein positiver Jahresabschluss prägen das vergangene Geschäftsjahr.»

Starkes Wachstum bei Logiernächten

Besonders erfreulich entwickelte sich die Zahl der Logiernächte in Rheinfelden. Insgesamt konnten 64 565 Übernachtungen verzeichnet werden, das ist ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. «Damit erreichen wir praktisch wieder das Vor-Corona-Niveau», so Mazzi. Noch höher lag das Plus bei den kurtaxpflichtigen Logiernächten, dort resultierte mit 25 825 Übernachtungen ein Plus von 9,3 Prozent. Die beitragsfreien Logiernächte in den Gesundheitsbetrieben konnten mit 38 740 ein Wachstum von 2,5 Prozent ausweisen.

In der Statistik sind das Hotel Schützen, das Hotel Schiff, das Park-Hotel, das Ambrosia Guesthouse sowie das Ambrosia Hüsli eingeschlossen. Wie es nach dem geplanten Verkauf mit dem Hotel Schiff weitergeht – und welche Auswirkungen dies auf die Logierzahlen hat – ist derzeit noch offen. Einen deutlichen Rückgang gab es im vergangenen Jahr hingegen bei den zwölf Ferienwohnungen und Gästezimmern in Rheinfelden, diese verbuchten 1300 Logiernächte; ein Jahr zuvor waren es noch 1800. «Das war damals aber ein Rekordwert», so Mazzi.

Beliebt sind die Stadtführungen. Im vergangenen Jahr wurden 239 Gruppenführungen gebucht, an denen 3981 Personen teilnahmen. Ein Jahr zuvor waren es 236 mit 3865 Teilnehmern. Daneben konnten 38 öffentliche Führungen durchgeführt werden (2024: 48), die 652 Besucher zählten (2024: 642).

Mehr Einnahmen aus Kurtaxen

Die guten Zahlen schlagen sich in der Jahresrechnung nieder. Die Einnahmen aus Kurtaxen beliefen sich auf 78 796 Franken. Da nur 70 000 Franken aus dem Kurtaxen-Fonds entnommen wurden, erhöhte sich dieser auf gut 151 000 Franken. Nach der Corona-Krise ist es gelungen, diesen Fonds wieder deutlich zu äufnen. Dies ist auch im laufenden Jahr geplant.

Für das Marketing konnte der Tourismus im vergangenen Jahr 115 000 Franken ausgeben, trotzdem resultiert noch ein kleiner Gewinn von 2700 Franken. Für das laufende Jahr wird ein Gewinn in ähnlicher Höhe budgetiert. Rechnung und Budget genehmigten die Mitglieder des Tourismus am Montagabend diskussionslos. Damit bleiben die Mitgliederbeiträge unverändert.

Ehre für Franco Mazzi

Danach galt es, Abschied zu nehmen – zumindest ein bisschen. Denn Franco Mazzi beendete seine Tätigkeit im Vorstand des Tourismus-Vereins, dem er seit 2008 angehörte und den er seit 2012 präsidierte. Vorstandskollege Urs Schnyder würdigte den grossen Einsatz. «An unzähligen Anlässen hat er den Leuten Rheinfelden schmackhaft gemacht.» Unter seiner Leitung seien der Tourismus, das Gewerbe und die Stadtverwaltung wesentlich zusammengerückt – zum Wohle von Rheinfelden. Für seine Verdienste ernannte die Versammlung Franco Mazzi zum Ehrenmitglied des Tourismus Rheinfelden. Er bedankte sich für diese Ehre: «Der Tourismus war ein Anliegen, das mir immer sehr nahe lag. Das wird auch in Zukunft so bleiben.» Als Nachfolgerin im Vorstand und als neue Präsidentin wählten die Mitglieder anschliessend Stadtpräsidentin Claudia Rohrer. Damit bleibt die Spitze des Tourismus in städtischer Hand.