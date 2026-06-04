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Wechsel an der Spitze des Tourismus Rheinfelden

  04.06.2026 Rheinfelden
Das Tourismus-Präsidium bleibt in den Händen der Stadt: Claudia Rohrer tritt an, Franco Mazzi tritt ab. Foto: Valentin Zumsteg
Das Tourismus-Präsidium bleibt in den Händen der Stadt: Claudia Rohrer tritt an, Franco Mazzi tritt ab. Foto: Valentin Zumsteg

Claudia Rohrer ist zur neuen Präsidentin des Tourismus Rheinfelden gewählt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Franco Mazzi an, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Valentin Zumsteg

Für Franco Mazzi war es am Montagabend die letzte Generalversammlung des Tourismus ...

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