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Wechsel am Landwirtschaftlichen Zentrum

  23.06.2026 Aargau

Pensionierung von Hansruedi Häfliger

Melanie Chaves wird ab dem 1. November 2026 die Leitung des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg in Gränichen übernehmen. Sie tritt damit die Nachfolge von Hansruedi Häfliger an, der die Institution über zwölf Jahre lang ...

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