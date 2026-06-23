Wechsel am Landwirtschaftlichen Zentrum

Pensionierung von Hansruedi Häfliger

Melanie Chaves wird ab dem 1. November 2026 die Leitung des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg in Gränichen übernehmen. Sie tritt damit die Nachfolge von Hansruedi Häfliger an, der die Institution über zwölf Jahre lang massgeblich geprägt hat.

Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg (LZL) gehört zu den wichtigsten Kompetenzzentren für Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung in der Schweiz. Seine Kernaufgabe ist der Wissenstransfer in Berufsbildung, Weiterbildung, Beratung und beratendem Vollzug. Am LZL ist die gesamte landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Berufsbildung des Kantons Aargau angesiedelt. Nun kommt es zu einem Führungswechsel. Hansruedi Häfliger hat das LZL während mehr als zwölf Jahren mit grossem Engagement, Weitsicht und hoher Fachkompetenz geführt und geht nun in seine Pension. Für seinen langjährigen und unermüdlichen Einsatz zugunsten der Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung im Kanton Aargau spricht ihm Regierungsrat Markus Dieth im Namen des Regierungsrats einen grossen Dank aus: «Hansruedi Häfliger hat sich unermüdlich und erfolgreich für die Bildung und Forschung am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg und somit für unsere Landwirtschaft im Aargau eingesetzt. Dafür gebührt ihm ein grosses Dankeschön.» Seine Nachfolgerin wird Melanie Chaves. Sie verfügt über langjährige Führungsund Managementerfahrung in der Land- und Ernährungswirtschaft. Sie ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig – unter anderem in der Forschung von Pflanzenschutzmitteln, im Obsthandel bei Charles Füglister AG sowie in leitenden Funktionen im Category Management und der Beschaffung für Fleisch, Geflügel, Charcuterie und Fisch, sowie Früchte & Gemüse und Blumen bei der Migros. Zuletzt leitete Melanie Chaves als Geschäftsführerin die Rathgeb BioLog AG, einen der grössten Biogemüseproduzenten der Schweiz. Als eidgenössisch diplomierte Ingenieurin FH in Hortikultur mit Vertiefung Pflanzenproduktion und einem EMBA in General Management verfügt sie über fundierte fachliche Kenntnisse mit einem breiten betriebswirtschaftlichen Verständnis. «Melanie Chaves bringt eine beeindruckende Kombination aus starkem Praxisbezug, unternehmerischer Erfahrung und ausgeprägter Führungskompetenz mit», sagt Matthias Müller, Leiter von Landwirtschafft Aargau. «Ich bin überzeugt, dass sie das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg (LZL) zusammen mit den Mitarbeitenden erfolgreich in die Zukunft führen wird». Melanie Chaves wohnt in Killwangen, ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. Sie übernimmt die Führung des LZL am 1. November 2026. Der bisherige Leiter, Hansruedi Häfliger, bleibt bis Ende Jahr in einem reduzierten Pensum am LZL aktiv, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. (mgt)