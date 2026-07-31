WC-Gebäude im Stadtpark West wird saniert

Die Stadt Rheinfelden saniert das WC-Gebäude im Stadtpark West umfassend. Die Arbeiten beginnen in diesen Tagen und umfassen neben der vollständigen Erneuerung der sanitären Anlagen auch verschiedene Instandsetzungsarbeiten am Gebäude, am Dach sowie an der Kanalisation.

Die Stadt Rheinfelden saniert das WC-Gebäude im Stadtpark West umfassend. Die Arbeiten beginnen in diesen Tagen und umfassen neben der vollständigen Erneuerung der sanitären Anlagen auch verschiedene Instandsetzungsarbeiten am Gebäude, am Dach sowie an der Kanalisation.

Neues Ausgabefenster für die Buvette

Ein zentrales Element des Projekts ist der Einbau eines Ausgabefensters unter dem grossen Vordach. Dadurch kann die Buvette ihre Gäste künftig auch bei wechselhaftem Wetter sowie während der Wintermonate bedienen.

Provisorische WC-Anlagen stehen zur Verfügung

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten sollen voraussichtlich bis November abgeschlossen sein. Während der Bauzeit stehen den Besucherinnen und Besuchern des Stadtparks provisorische WC-Anlagen (Kompotois) zur Verfügung. Weitere öffentliche Toiletten befinden sich im Innenhof des Rathauses, an der Kuttelgasse sowie im Stadtpark Ost.

Mit der Sanierung verbessert die Stadt die Infrastruktur im Stadtpark West und erhöht die Attraktivität des beliebten Naherholungsraums. Die Stadt dankt den Parkbesucherinnen und Parkbesuchern für ihr Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen während der Bauarbeiten.

(mgt)