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WC-Gebäude im Stadtpark West wird saniert

  31.07.2026 Rheinfelden
Das WC-Gebäude im Stadtpark West wird umfassend saniert. Während der Bauzeit stehen provisorische WC-Anlagen (Kompotois) zur Verfügung. Fotos: zVg
Das WC-Gebäude im Stadtpark West wird umfassend saniert. Während der Bauzeit stehen provisorische WC-Anlagen (Kompotois) zur Verfügung. Fotos: zVg

Die Stadt Rheinfelden saniert das WC-Gebäude im Stadtpark West umfassend. Die Arbeiten beginnen in diesen Tagen und umfassen neben der vollständigen Erneuerung der sanitären Anlagen auch verschiedene Instandsetzungsarbeiten am Gebäude, am Dach sowie an der Kanalisation.

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