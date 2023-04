Die Polizei sucht Zeugen

Am Ostermontag, kurz vor 17 Uhr, meldete ein Passant, dass die Wasserschanze (oberhalb vom Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt) in Möhlin brennt. Dabei handelt es sich um ein Metallgerüst, welches für Wassersportaktivitäten am Rhein genutzt wird. ...