Wasserrohrbruch sorgt für grossen Schaden

Ein Teil der Zürcherstrasse in Rheinfelden ist durch einen Wasserrohrbruch an Pfingsten derart stark beschädigt worden, dass er saniert werden muss. Die Kosten belaufen sich auf rund 400 000 Franken. Für den Schaden muss voraussichtlich ...

Kantonsstrasse in Rheinfelden muss saniert werden

Ein Teil der Zürcherstrasse in Rheinfelden ist durch einen Wasserrohrbruch an Pfingsten derart stark beschädigt worden, dass er saniert werden muss. Die Kosten belaufen sich auf rund 400 000 Franken. Für den Schaden muss voraussichtlich die Wasserversorgung Rheinfelden aufkommen.

Valentin Zumsteg

Was schüttelt und rüttelt denn so? Wer derzeit auf der Zürcherstrasse in Rheinfelden zwischen der Abzweigung Magdenerstrasse und der Bahnunterführung unterwegs ist, der fährt durch ein Wellental. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch, der am Pfingstsonntag die Bahnunterführung geflutet und die Strasse beschädigt hat. Aus einem faustgrossen Loch einer älteren Wasserleitung traten in Kürze 600 000 Liter Wasser aus. Die Wasserfontäne spickte Steine durch die Luft, diese beschädigten auch ein Auto (die NFZ berichtete).

Strasse unterspült

«Durch das austretende Wasser wurde die Kantonsstrasse bis zur Bahnunterführung unterspült», erklärt der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage der NFZ. Dabei nahmen der Strassenkoffer und der Belag sowie teilweise die Randabschlüsse Schaden. «Der Strassenbelag weist starke Wellen auf, so dass er ersetzt und der Strassenkoffer wieder instandgesetzt werden muss.»

Mancher Auto-, Velo- oder Töfffahrer hat wegen des starken Schüttelns ein mulmiges Gefühl, wenn er auf dem betroffenen Strassenabschnitt fährt. Roger Erdin betont in diesem Zusammenhang, dass die Sicherheit grundsätzlich gewährleistet sei: «Andernfalls hätte der Kanton als Strasseneigentümer die Sperrung veranlasst.» Die Zürcherstrasse muss nun aber vom Abzweiger Magdenerstrasse in Richtung Bahnunterführung auf einer Länge von rund 180 Metern saniert werden. Gemäss Roger Erdin ist mit einer Bauzeit von vier bis fünf Wochen zu rechnen, der Verkehr werde in dieser Zeit vermutlich über eine Ampel einseitig geführt. «Den Baubeginn können wir noch nicht genau benennen. Je nach Verfügbarkeit der Unternehmen gehen wir von Anfang Juli aus.» Im Idealfall könne die Sanierung bis Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Wasserversorgung als Verursacherin

Laut einer ersten Schätzung ist für die Sanierung der Strasse mit Kosten von rund 400 000 Franken zu rechnen. Erdin: «Wir gehen im Moment davon aus, dass die Wasserversorgung Rheinfelden als Verursacherin für den Schaden an der Kantonsstrasse aufkommen muss.» Die Stadt prüft, ob die Kosten oder Teile davon durch die Haftpf lichtversicherung gedeckt sind. Neben der Instandsetzung der Kantonsstrasse muss auch die Wasserleitung auf einem Teilstück in der Magdenerstrasse ersetzt werden.