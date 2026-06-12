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Wasserrohrbruch sorgt für grossen Schaden

  12.06.2026 Rheinfelden
Die Zürcherstrasse ist auf einer Länge von rund 180 Metern beschädigt. Es ist mit einer Bauzeit von vier bis fünf Wochen zu rechnen. Foto: Valentin Zumsteg
Die Zürcherstrasse ist auf einer Länge von rund 180 Metern beschädigt. Es ist mit einer Bauzeit von vier bis fünf Wochen zu rechnen. Foto: Valentin Zumsteg

Kantonsstrasse in Rheinfelden muss saniert werden

Ein Teil der Zürcherstrasse in Rheinfelden ist durch einen Wasserrohrbruch an Pfingsten derart stark beschädigt worden, dass er saniert werden muss. Die Kosten belaufen sich auf rund 400 000 Franken. Für den Schaden muss voraussichtlich ...

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