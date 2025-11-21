Waser AG muss Standort Hornussen schliessen

Eigentlich wollte die Waser AG das Entsorgungscenter in Hornussen langfristig betreiben. «Ohne langfristigen Mietvertrag ist es jedoch nicht möglich, den Standort weiterhin aufrechtzuerhalten», schreibt das Unternehmen und teilte am Donnerstag die Schliessung des Standortes ...

Eigentlich wollte die Waser AG das Entsorgungscenter in Hornussen langfristig betreiben. «Ohne langfristigen Mietvertrag ist es jedoch nicht möglich, den Standort weiterhin aufrechtzuerhalten», schreibt das Unternehmen und teilte am Donnerstag die Schliessung des Standortes Hornussen mit.

«Nach langen und zähen Verhandlungen ohne nachhaltige Lösungen mit der direkten Nachbarschaft bleibt der Waser AG keine andere Möglichkeit, als den Standort zu schliessen.» Dies, obwohl das Entsorgungscenter in Hornussen bei einem Grossteil der Bevölkerung sehr beliebt sei. Das Problem: «Ein Entsorgungscenter lässt sich nicht ohne Emissionen betreiben. Die Zu- und Wegfahrten der Lastwagen und der Betrieb verursachen Lärm. Diese Probleme können nicht vollständig gelöst werden», so die Waser AG in ihrem Schreiben. «Hinzu kommt, dass die Landbesitzer den Mietvertrag nicht mehr verlängern wollen. Als Folge schliesst die Waser AG mit Sitz in Birsfelden ihren Standort in Hornussen per 31. Dezember 2025. Die beiden Mitarbeitenden werden am Standort in Rheinfelden weiterbeschäftigt.»

Als die Klein AG mit Entsorgungszentren in Hornussen und Rheinfelden im März 2016 ihre Bilanz deponieren musste, sprang die Waser AG in die Bresche. Sie übernahm Personal und Geschäftsbeziehungen der Klein AG an den Standorten Rheinfelden und Hornussen und sorgte für einen nahtlosen Übergang bei den laufenden Aufträgen. Doch schon damals zeichneten sich Probleme mit der Zufahrtsstrasse sowie wegen Reklamationen aus der Nachbarschaft ab.

Am 27. Dezember 2025 ist das Entsorgungscenter in Hornussen zum letzten Mal geöffnet. «Die Waser AG bleibt jedoch zuversichtlich und ist weiterhin aktiv auf der Suche nach einem geeigneten Standort. Der Bevölkerung im oberen Fricktal soll auch in Zukunft ein leistungsfähiges und kundenfreundliches Entsorgungsangebot zur Verfügung stehen.» (mgt/nfz)