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Was wäre, wenn Aktionismus eine bequeme Form der Denkverweigerung ist?

  01.08.2026 Nordwestschweiz
Hans A. Wüthrich wohnt in Rheinfelden. Er ist emeritierter Universitätsprofessor, Fachbuchautor und engagiert u. a. in der Stiftung MBF und Spitex Fricktal AG.
Hans A. Wüthrich wohnt in Rheinfelden. Er ist emeritierter Universitätsprofessor, Fachbuchautor und engagiert u. a. in der Stiftung MBF und Spitex Fricktal AG.

Schon einmal den Sog der Überforderung gespürt? Überfordert vom Zuviel, durch Ungewissheit oder das eigene Ich. Die naheliegende, häufig gewählte Gegenstrategie heisst: Aktionismus. Blinder Tatendrang.

Aus Mangel an Orientierung oder Erfahrung verstricken wir uns in eine ...

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