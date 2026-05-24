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Was wäre, wenn …?

  24.05.2026 Persönlich
Remo Dora fühlt sich noch immer mit Laufenburg verbunden. Foto: Petra Schumacher
Remo Dora fühlt sich noch immer mit Laufenburg verbunden. Foto: Petra Schumacher

Remo Dora führte diese Frage zu seinem ersten Buch

Er ist Kaufmann, spielt in zwei Heavy-Metal-Bands, malt, gibt Snowboardkurse, hat ein Buch über Abenteuer im alten Ägypten geschrieben und arbeitet gerade an seinem zweiten Buch. Remo Dora hat viel aus seinem Leben zu ...

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