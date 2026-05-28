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«Was ist bloss mit den Leuten los?»

  28.05.2026 Rheinfelden
Allein und von den Eltern unverstanden: Manchmal wird das Leben trotzdem zum Musical.
Allein und von den Eltern unverstanden: Manchmal wird das Leben trotzdem zum Musical.

Die Theaterwerkstatt Rheinfelden arbeitet an einem neuen Stück, das Eeva Szeszak geschrieben hat. Am 12. Juni wird die Premiere von «Lisa» gefeiert. Die NFZ hat bei den Proben reingeschaut.

Valentin Zumsteg

«Es geht darum, dass man niemals aufgeben soll. Die Dinge können sich ...

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