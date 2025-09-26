Was für eine Sensation! WM-Silber für Radrennfahrer Jan Huber aus Sulz

Es ist seine erste WM-Teilnahme überhaupt. Dass er gleich die Silbermedaille holt, damit hätte der 20-jährige U23-Fahrer Jan Huber wohl selbst nicht gerechnet.

U23-Fahrer Jan Huber aus Sulz sicherte sich an der Strassen-WM in Ruanda im Strassenrennen Silber. Damit sorgte der erst 20-jährige Fricktaler, der in Ruanda erstmals an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, für eine grosse Überraschung und für viel Jubel. Wie Swiss Cycling auf seiner Homepage schreibt, habe Huber nie mit einer Medaille gerechnet. Umso glücklicher ist er über den zweiten Platz und damit die Silbermedaille. Der Schweizer konnte sogar bis 6,5 Kilometer vor dem Ziel auf Gold hoffen. Wurde dann aber beim letzten Anstieg vom Italiener Lorenzo Finn überholt. Jan Huber überquerte die Ziellinie 31 Sekunden nach dem Italiener und durfte sich damit die Silbermedaille in dem 164 Kilometer langen Strassenrennen in Kigali umhängen lassen. (nfz)