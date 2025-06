Was für eine Sauerei auf dem Inseli

Es war ein unerfreulicher Anblick, der sich am Samstag beim Rheinfelder Inseli bot: «Am Samstagmorgen wollte ich mit den Kindern gemütlich das Inseli geniessen. Ich war nicht die Einzige, welche ihre Kinder schützen musste. Überall Müll und Glassplitter», teilt eine Mutter mit. «Hundebesitzer ebenso wie wir Eltern sind traurig über die Hinterlassenschaften vom Abend zuvor», hält die Mutter fest. Leider kommt so etwas immer wieder vor. Scherben sind an diesem Ort besonders gefährlich, denn das Inseli ist bei Badenden und Schwimmern sehr beliebt. (vzu)