Was für ein Zirkus!

Projektwoche Schulheim Effingen

Mit dem Zirkus Lollypop aus Alvaneu/Graubünden unter der Leitung von Karola Rühs kam vor den Herbstferien ein erfahrener Zirkus, der in der ganzen Schweiz, in Rumänien und der Ukraine Projekte mit Kindern und Jugendlichen gestaltet, ins Schulheim Effingen. Am Montag reiste die Zirkusgruppe an und unter Mithilfe aus dem Schulheim wurde das grosse Zirkuszelt auf dem Reitplatz errichtet.

Nahezu alle Kinder und Jugendlichen konnten sich einbringen und durch Anleitung der Zirkusgruppe ein eigenständiges und abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. Es gab Jongleure, Fakire, Clowns, Akrobaten und ein Jugendlicher, der mit seiner E-Gitarre die live-Zirkusband unterstützt hat. Höhepunkt der Projektwoche waren die zwei Aufführungen am Freitag: am Vormittag, zur Hauptprobe, kamen die Kinder der Schulen Bözen und Effingen, am Abend Eltern, Geschwister, Verwandte und der Stiftungsrat. Alle bestaunten, was in so kurzer Zeit erarbeitet wurde.

Es braucht viel Mut, vor mehr als 100 Menschen zu stehen und eine Darbietung, die man eben erst erlernt hat, zu zeigen. Die Freude war gross und stärkte das Selbstbewusstsein. So konnten die Kinder und Jugendlichen unter grossem Applaus in die Herbstferien verabschiedet werden. (mgt)