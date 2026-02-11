Immobilien
Was die Schweiz zusammenhält – und was nicht

  11.02.2026 Rheinfelden
Begegnungen sind wichtig für den Zusammenhalt, Begegnungsorte ebenso. Foto: zVg
Neue Umfrage-Ergebnisse liegen vor

Zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum hat die Brauerei Feldschlösschen eine Studie zum Zusammenhalt in der Schweiz erstellen lassen. Die direkte Demokratie spielt für viele Befragte eine zentrale Rolle.

Valentin Zumsteg

