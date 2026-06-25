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Das Spital – eine eigene kleine Welt

  25.06.2026 Kolumne

Lilly Wegmann

Von aussen betrachtet ist es ein ganz normales Gebäude. Keine Sehenswürdigkeit, kein Ort, an dem man freiwillig seine Freizeit verbringen würde. Es ist einfach ein Spital. Vor einer Woche war ich selbst noch eine von diesen Personen, die täglich daran vorbeikommen, kurz ...

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