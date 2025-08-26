Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Was das Leben im hohen Alter prägt: ein Vortrag

  26.08.2025 Möhlin

«Lebenskunst des Alterns: Es ist uns gelungen, den bekannten Autor und Referenten Dr. Heinz Rüegger für einen Vortrag zu diesem spannenden Thema zu gewinnen», heisst es in einer Mitteilung des Vereins Senioren für Senioren Möhlin. Das Alter ist reich an Chancen und ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote