Was das Alter neu verspricht

  24.01.2026 Rheinfelden, FOKUS
«Chill mal! Schritttempo tut es auch, statt durchzustarten», findet Denise Buser. Foto: zVg
Denise Buser zu Gast in Rheinfelden

«Die Altenboomer. Was das Leben jetzt verspricht» (2025), so heisst das neue Buch der Juristin Denise Buser. Die langjährige Richterin am Basler Strafgericht geht am kommenden Mittwoch, 28. Januar, im Gespräch mit Soziologe Ueli ...

