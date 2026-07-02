Die Kontaktgruppe Asyl Frick, der Kirchlich-Regionale Sozialdienst Oberes Fricktal und die Regionale Integrationsfachstelle «mit. dabei-Fricktal» haben am 20. Juni den Weltflüchtlingstag in Frick gewürdigt. Organisiert wurden ein Dialog ...

Flüchtlingstag im Fricktal

Die Kontaktgruppe Asyl Frick, der Kirchlich-Regionale Sozialdienst Oberes Fricktal und die Regionale Integrationsfachstelle «mit. dabei-Fricktal» haben am 20. Juni den Weltflüchtlingstag in Frick gewürdigt. Organisiert wurden ein Dialog mit Fingerfood und ein kleines Streetfoodfestival.

«Ein liebevolles Zuhause», «Ohne Angst leben», «Frieden herrscht»… Das sind nur einige der Antworten auf der Rückseite des offiziellen Flyers zum Flüchtlingstag auf die grosse Frage: «Was bedeutet Schutz für dich?» Rolf Schmid vom Netzwerk Asyl und Steffi Kuhn vom Kirchlich Regionalen Sozialdienst sowie weitere Freiwillige suchten den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern im Dorfzentrum von Frick.

Sensibilisierung auf der Strasse

Mit Dialog und Fingerfood machten die Kontaktgruppe Asyl Frick und der Kirchlich-Regionale Sozialdienst Oberes Fricktal die Bevölkerung auf das Thema Flucht aufmerksam. Diese Aktion vor dem Löwen Sanitätshaus in Frick dauerte von 10 bis 12 Uhr und kombinierte Fingerfood mit Informationen zum Flüchtlingstag. Personen, die zu dieser Zeit das Dorfzentrum von Frick passierten, wurden auf das Thema Asyl und Schutz angesprochen und probierten den Fingerfood aus der Türkei, Eritrea und Afghanistan.

Vielfältiges Essensangebot

Am Nachmittag wurde zur Würdigung der Flüchtlingstage ein kleines Streetfoodfestival beim Lokal vom italienischen Verein Acli Circolo Italiano an der Widengasse 9 in Frick organisiert. An drei Tischen wurde kurdisches, afghanisches und eritreisches Essen angeboten. Der Kirchlich-Regionale Sozialdienst Oberes Fricktal hat den Kontakt zu den verschiedenen Bevölkerungsgruppen hergestellt. Er ist für dieses Format spezialisiert. Mehrmals im Jahr führt er das Integrationsprojekt «Deutsch in der Küche» durch, wo Spezialitäten unterschiedlicher Kulturen gefeiert werden.

An einem weiteren Tisch boten zwei Ukrainerinnen, die regelmässig das Deutschangebot im Acli nutzen, Kinderschminken zur Freude der Kleinsten an. Ausserdem konnten die Besucherinnen und Besucher vom Streetfoodfestival verschiedene ukrainische Süssigkeiten geniessen.

Unterhaltung und Austausch wurden gepflegt

Auch für Musik wurde gesorgt. Die Integrationsfachstelle «mit.dabei-Fricktal» organisierte das Musikerduo Joana und Gino, das mit Akordeon und Violine die Gäste am Streetfoodfestival bestens unterhielt. Im Verlauf des Nachmittags trat ein weiteres Musikerduo auf: Anna und Paolo unterhielten die Anwesenden mit Gesang und Gitarre. Dabei wurden verschiedene Klassiker gesungen, damit die Anwesenden auch mitsingen konnten.

Anna Dziechciarz ist Teil des «Netzwerk Schlüsselpersonen» bei «mit.dabei-Fricktal». Schlüsselpersonen sind Brückenbauerinnen und Brückenbauern zw ischen der Schweizer Gesellschaft und der Migrationsbevölkerung. Sie werden für Übersetzungen in den 17 Trägergemeinden von «mit.dabei-Fricktal» eingesetzt und rege von verschiedenen Anspruchsgruppen genutzt.

Die Kontaktgruppe Asyl sorgte an diesem heissen Sommertag für Schatten. Unter den grossen Zelten und Sonnenschirmen auf der Wiese vor dem Acli Vereinslokal fand ein reger Austausch statt. Rund 50 Freiwillige, Migrantinnen und Migranten – mit und ohne Fluchthintergrund – unterhielten sich an diesem Nachmittag zu Themen, die mit Flucht und Integration zu tun haben. Der spannende Austausch wurde gepflegt und gefeiert.

(mgt)