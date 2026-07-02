Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Was bedeutet Schutz für dich?»

  02.07.2026 Frick
Sensibilisierung aufs Thema und Streetfoodfestvial zum Flüchtlingstag. Foto: zVg
Sensibilisierung aufs Thema und Streetfoodfestvial zum Flüchtlingstag. Foto: zVg

Flüchtlingstag im Fricktal

Die Kontaktgruppe Asyl Frick, der Kirchlich-Regionale Sozialdienst Oberes Fricktal und die Regionale Integrationsfachstelle «mit. dabei-Fricktal» haben am 20. Juni den Weltflüchtlingstag in Frick gewürdigt. Organisiert wurden ein Dialog ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote