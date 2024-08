Was bedeutet Ihnen der 1. August?

Der Wegge und die Nationalhymne

André Schraner, 70, Wil, OK-Präsident «40 Jahre Holzköhlerei» im Mettauertal

Tradition bedeutet mir viel, dazu gehört auch unser Nationalfeiertag mit seiner Geschichte. Die Nationalhymne, welche ich so oft auch im Militär gespielt habe, höre ich immer wieder gerne. Zudem liebe ich den Wegge von unserem Bäcker, mit dem Fähnchen drauf, sehr. So ist für Leib und Seele gesorgt.

Über die Heimat nachdenken

Thomas Szabo, 60, Gemeindeammann Gansingen

Für mich ist der Geburtstag der Schweiz ein Tag, um über unsere Heimat nachzudenken. Freiheit, Sicherheit und Stabilität gehören für mich zu den Werten, die wir in unserem Land beibehalten und schützen müssen. Haben wir den Mut, dies zu tun und mit Zivilcourage unsere Meinung zu äussern.

Eng verbunden auch durch Schweizer Traditionssport

Tobias Dünner, 19, Sulz

Der Geburtstag der Schweiz bedeutet mir viel, da ich in dieser Schweiz aufgewachsen bin und sie mich in den letzten 19 Jahren begleitet hat. Ebenfalls bin ich mit der Schweiz verbunden, da ich durch das Ausführen des Schwingsportes eine Schweizer Tradition präsentiere.

Feuer muss sein

Marco Wyss, 43, Optikermeister in Möhlin

Der 1. August ist für mich das Fest im Jahr. Mit Kollegen feiern, das macht Riesenspass. Und irgendwo muss es natürlich brennen, das Feuer – ob Grillieren oder Lagerfeuer. Es muss nicht unbedingt ein knallendes Feuerwerk sein; aber ein Vulkan, einige Lampions, Tisch-Sets mit «Schwiizerchrüzli» – da fühlt man sich daheim.

Sicherheit und Wohlstand

Gerhard Zumsteg, 63, Gemeinderat Herznach-Ueken

Gerade in Zeiten mit Konflikten erinnert man sich an diesem Tag gerne an unsere Sicherheit und den Wohlstand. Schön finde ich, wenn man sich im eigenen Dorf trifft und Kontakte pflegt. Schade nur, dass dies während Tagen mit Knallerei ergänzt wird.

Stolz auf unser Land

Raphael Lemblé, 46, Gemeinderat Kaisten

Ich feiere den Geburtstag der Schweiz immer und besinne mich dabei jeweils wieder, was es eigentlich alles in den vergangenen Hunderten von Jahren brauchte, damit die Schweiz wie heute ist. Wir dürfen stolz sein auf unser Land!

Eine Tradition von Zusammengehörigkeit

Alexander Zürcher, 51, Gemeinderat Böztal

Den Nationalfeiertag zu begehen, bedeutet für mich, den Geburtstag meines Landes zu feiern. Auf den Rütlischwur bezogen, machen wir das zum 733. Mal. Was für eine Tradition von Zusammengehörigkeit!

Familie und Flagge

Natascha Mak, 17, Lernende, Möhlin

Am 1. August bin ich mit der Familie zusammen, wir grillieren und auch die Wohnung wird mit Fähnchen geschmückt. Für mich ist der 1. August ein spezieller Tag.

Umfrage und Fotos: Redaktion NFZ