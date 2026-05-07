Warum Printwerbung auch in digitaler Welt überzeugt

Während Online-Werbung mit Klickzahlen und Algorithmen arbeitet, setzt Printwerbung auf Vertrauen, Langlebigkeit und eine gezielte Ansprache. Doch in einer Zeit, in der digitale Werbeformate dominieren, ...

Printwerbung setzt auf Vertrauen, Langlebigkeit und eine gezielte Ansprache

Während Online-Werbung mit Klickzahlen und Algorithmen arbeitet, setzt Printwerbung auf Vertrauen, Langlebigkeit und eine gezielte Ansprache. Doch in einer Zeit, in der digitale Werbeformate dominieren, stellt sich die Frage: Ist gedruckte Werbung noch zeitgemäss?

Ruedi Moser

In den vergangenen Monaten wurde deutlich, dass selbst grosse Plattformen wie Google mit einem massiven Rückgang der Klickzahlen kämpfen. Dies wirkt sich direkt auf die Sichtbarkeit und Reichweite bezahlter Online-Inhalte aus – und damit auch auf den Erfolg digitaler Werbekampagnen. Viele Unternehmen stellen deshalb fest: Allein auf digitale Werbung zu setzen, reicht nicht mehr aus. Wer auf Nummer sicher gehen will, muss auf mehrere Kanäle setzen – darunter auch Print.

Hohe Glaubwürdigkeit und starke Erinnerungswerte

Printmedien geniessen weiterhin grosses Vertrauen bei den Konsumenten. Während digitale Werbung oft als aufdringlich oder wenig glaubwürdig empfunden wird, wirkt eine gedruckte Anzeige seriöser und überzeugender. Der haptische Kontakt mit Zeitungen, Magazinen oder Prospekten verstärkt zudem die Werbewirkung. Eine Studie von Royal Mail in Grossbritannien ergab, dass sich 57 Prozent der Konsumenten länger an Printanzeigen erinnern als an digitale Werbung. Dies liegt unter anderem daran, dass Printwerbung bewusster konsumiert wird: Während Online-Anzeigen oft weggeklickt oder ignoriert werden, bleibt ein hochwertiger Flyer oder eine ansprechend gestaltete Zeitschrift länger im Blickfeld.

Ein weit verbreitetes Vorurteil besagt, dass die Printwerbung umweltschädlicher sei als die digitale Alternativen. Tatsächlich hat die digitale Branche jedoch einen erheblichen ökologischen Fussabdruck – durch hohe CO2-Emissionen, den Energieverbrauch von Rechenzentren und die Kurzlebigkeit digitaler Inhalte.

Die Papierindustrie setzt hingegen zunehmend auf nachhaltige Forstwirtschaft und Recycling. Laut dem europäischen Branchen-Dachverband Intergraf stammen 80 Prozent der Holzfasern in der europäischen Papier produ kt ion aus nachhaltigen Quellen, und rund 79 Prozent des Papiers wird recycelt. Zudem können Printprodukte oft mehrfach genutzt werden – sei es als Informationsquelle, Dekoration oder Archivmaterial –, während digitale Werbung meist innerhalb von Sekunden verschwindet.

Längere Haltbarkeit

Im Gegensatz zu Online-Werbung, die oft nur für Sekunden sichtbar ist, bleibt Printwerbung lange bestehen. Ein Magazin oder ein Katalog liegt über Wochen oder Monate auf dem Tisch und wird mehrfach durchgeblättert. Dies führt zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit der Werbebotschaft und einer nachhaltigeren Wirkung.

Zudem erreicht Printwerbung ihre Zielgruppe auf direktem Weg – ohne störende Pop-ups oder Werbeblocker. Besonders in Fachmagazinen oder als Direktwerbung in Haushalten trifft sie gezielt auf interessierte Leser. Dies erklärt, warum viele Unternehmen trotz der weit verbreiteten Digitalisierung weiterhin auf Printmedien setzen.

Der EHI-Marketingmonitor 2022 bis 2025 zeigt, dass der Anteil der Werbebudgets für Printmedien zuletzt auf 37 Prozent gestiegen ist, während digitale Medien bei 31 Prozent liegen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Print trotz des digitalen Wandels eine starke Position im Marketing-Mix hat. Viele Unternehmen kombinieren Print- und Online-Werbung zunehmend, um eine maximale Reichweite und Wirkung zu erzielen.

Fazit: Print bleibt ein starker Werbeträger

Die Printwerbung überzeugt durch ihre Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit und ihre langfristige Sichtbarkeit. Angesichts der sinkenden Effektivität rein digitaler Kampagnen gewinnt sie sogar weiter an Bedeutung. Printwerbung bleibt auch in einer digitalen Welt ein unverzichtbares Medium, das sich perfekt mit der Online-Werbung kombinieren lässt.

Wer auf eine ganzheitliche Werbestrategie setzt, sollte die Stärken beider Welten nutzen – und dabei nicht unterschätzen, welche Wirkung ein gut gestalteter Flyer, eine hochwertige Broschüre oder eine eindrucksvolle Zeitungsanzeige haben kann.