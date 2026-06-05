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Warum nicht im Sisslerfeld?

  05.06.2026 Fricktal
Wäre das Sisslerfeld für eine Ansiedlung des Hitachi-Campus auch geeignet? Foto: Archiv NFZ
Wäre das Sisslerfeld für eine Ansiedlung des Hitachi-Campus auch geeignet? Foto: Archiv NFZ

Ein Grossrat aus Würenlos will von der Aargauer Regierung wissen, warum der geplante Schweizer Hauptsitz von Hitachi nicht auf einer bereits eingezonten Strukturbrache – etwa im Sisslerfeld – gebaut werden könnte.

Simone Rufli

Die Energiefirma Hitachi Energy will in ...

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