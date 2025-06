Warum Markus Zumbach der Richtige ist

Zur Gemeindepräsidenten-Wahl in Kaiseraugst vom 22. Juni.

In einer Zeit, in der Glaubwürdigkeit und persönliches Engagement wichtiger denn je sind, ist es mir ein Anliegen, meine Unterstützung für Markus Zumbach als Gemeindepräsident von Kaiseraugst öffentlich zu machen. Was viele nicht wissen: Markus Zumbach führt das Amt des Gemeindepräsidenten bereits seit rund sechs Monaten aus. In dieser Zeit hat er schon gezeigt, dass er die notwendigen fachlichen Kompetenzen mitbringt. Ich kenne Markus Zumbach aus einem lokalen Verein, in dem er sich seit Jahren freiwillig in einer verantwortungsvollen Rolle engagiert. Solches Engagement ist heute nicht mehr selbstverständlich, und es zeigt, wie stark Markus Zumbach mit der Gemeinde Kaiseraugst verbunden ist. Es zeigt auch, wie sehr ihm das Miteinander am Herzen liegt. Gerade bei hitzigen Diskussionen an der Generalversammlung verstand er es, durch Dialogbereitschaft und Sachlichkeit zu deeskalieren und Lösungen im Sinne aller Beteiligten zu fördern, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Eigenschaften – Dialogfähigkeit, Gemeinschaftssinn und verantwortungsbewusstes Handeln – sind für mich ausschlaggebend. Sie machen Markus Zumbach zu einem Gemeindepräsidenten, der nicht nur das Amt verwaltet, sondern unsere Gemeinde mitgestaltet. Deshalb werde ich Markus Zumbach bei der bevorstehenden Wahl meine Stimme geben. Er hat bewiesen, dass er der Richtige für dieses Amt ist – durch sein Handeln, nicht durch Worte.

MARC SPRECHER,

LIEBRÜTI, KAISERAUGST