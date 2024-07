Wandernd die Landwirtschaft erleben

Eine wunderbare Aussicht, spielerisch aufbereitete Informationen, mit 4,5 Kilometern Länge eine überschaubare Runde, kinderwagentauglich – der «Buurelandweg» des Bauernverbands in Wölflinswil führt auf einer wunderbaren Route vorbei an Feldern und Landwirtschaftsbetrieben.

Simone Rufli

Landwirtschaftliche Produktion, Natur und Ökologie erlebbar machen. Die Vielfalt von Natur und Landwirtschaft aufzeigen, informieren und das alles inmitten einer prächtigen Landschaft – das ist das Ziel des «Buurelandwegs».

In diesem Jahr macht er Halt in Wölflinswil. Und so viel lässt sich nach einem Rundgang sagen: Es lohnt sich, diesen Weg unter die Füsse zu nehmen. Dass der Weg gleich zu Beginn steil ansteigt, hat den Vorteil, dass die Höhe schnell erreicht ist, von der aus sich dem Betrachter eine wunderbare Aussicht über die Felder auf der Hochebene und die Dörfer im Benkental öffnet.

Jede Menge zu entdecken

Der 4,5 Kilometer lange Rundweg führt vorbei an 17 Posten, an denen sich Kinder wie Erwachsene verweilen können. Am Weg liegen der Obstbaubetrieb von Familie Treier samt Hofladen, die Pferdepension samt Fohlenweide von Familie Lenzin und der Milchviehbetrieb von Familie Reimann. Zusätzlich werden Themen zum Wald und der Forstbewirtschaftung durch den Forstbetrieb Wid, zu Bienenhaltung und Jagd thematisiert. Es gibt einen Posten zum Thema Klimawandel, eine Vitrine aus Glas mit einer Schicht Humus, ein Viscope-Fernrohr, um die Umgebung zu erkunden, eine 3D-Tabelle, die zeigt, welche Früchte wann Saison haben, drei Tiermodelle, auf welchen zu sehen ist, woher die Fleischstücke kommen, ein Milchkannenquiz, ein Wettbewerb. Es gibt für alle genug zu entdecken und zu erleben. Und wenn es dann etwas länger dauert und sich der Hunger bemerkbar macht – auch das ist kein Problem: Etwa auf halber Distanz findet sich ein Grillplatz mit Grillschale und Sitzgelegenheit, Holz ist auch vorhanden.

Das zweite Mal im Fricktal

Den «Buurelandweg» gibt es seit acht Jahren. Er wird vom kantonalen Bauernverband in Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirtinnen und Landwirten jedes Jahr in einer anderen Aargauer Region aufgebaut. Im Jahr 2018 war mit Möhlin schon einmal eine Fricktaler Gemeinde an der Reihe.

In Wölflinswil haben alle Bauernfamilien entlang der Route das Projekt von Anfang an unterstützt.

In der Begleitbroschüre des Bauernverbands – erhältlich beim Start auf dem Dorfplatz in Wölflinswil und auch an Posten unterwegs – werden die Familien und ihre Betriebe näher vorgestellt.

«Buurelandweg» in Wölflinswil;

Der Rundwanderweg (4,5 Kilometer) mit Start und Ziel beim Dorfplatz ist bis zum 30. Oktober 2024 frei zugänglich. – Anreise mit dem Postauto Nr. 136 von Aarau und Frick bis Bushaltestelle Wölflinswil,

Dorfplatz. – Parkplätze bei der Kirche, die Anzahl ist beschränkt. – Verpflegung: aus dem Rucksack,

Feuerstelle mit Grillschale bei Posten 10.