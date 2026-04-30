«Wandern als Wundermittel»

«Wandern ist ein Wundermittel für alle – und vor allem überall noch gratis.» Damit spannte Regierungsrat Jean-Pierre Gallati an der Mitgliederversammlung der Aargauer Wanderwege in Rheinfelden den Bogen vom Wandern zur Gesundheitspolitik.

Regierungsrat Gallati überbrachte die Grüsse der Regierung und stellte fest, dass der Unterhalt von 1680 Kilometer Wanderwegen im Aargau etwa einer Strecke von Rheinfelden nach Berlin und zurück entsprechen. Dieser Unterhalt auf freiwilliger Basis für die Gesellschaft sei nicht selbstverständlich: «Das ist gelebtes Milizsystem, ohne zu fragen; wieso ich und erhalte ich etwas dafür.» Als Gesundheitsdirektor sei Wandern ein Wundermittel für Geist und Gesundheit. Dass Wandern inspiriere, zeige etwa der Thomas-Mann-Weg in Davos oder der Robert-Walser-Pfad in Appenzell. Als Gesundheitsdirektor sei wandern nicht zuletzt deshalb auch gut, weil es Gesundheit fördere und – vor allem, weil es noch gratis sei.

«Lebenswert – Liebenswert». Unter diesem Motto präsentierte Stadtpräsidentin Claudia Rohrer die Stadt Rheinfelden. Viele Routen rund um die Stadt böten schöne Erlebnisse und gute Erholung; etwa die Wander-Rheinrunde entlang der «Lebensader der Stadt», durch die vielen Wälder mit dem Eichenwaldreservat oder zum «schönsten Schloss der Schweiz» auf den Spuren der Biergeschichte.

Ein Mittel gegen (fast) alles bieten die Apotheken; auch im Aargau. Luisa Carcò vom Aargauischen Apothekerverband wies besonders auf die Beratungen hin, von denen auch Wandernde nach einer kleinen Blessur profitieren können. So etwa sei es für Wandernde sehr wichtig, frühzeitig an eine Impfung gegen die inzwischen in der Schweiz ganzjährig aktiven Zecken zu denken. Mit dem neuen Slogan «Wundermittel Wandern» zog Präsidentin Brig itte Suter die Parallelen zwischen Gesundheitspolitik und Wandern: «Wir kümmern uns um Gesundheit.» Wandern habe nachweislich positive Auswirkungen auf das körperliche und mentale Wohlbefinden. Sichtbar wurde das auch an der gleichzeitig stattfindenden Wandermesse in der Kurbrunnenanlage. Besonders würdigte Präsidentin Suter den lang-jährigen Geschäftsleiter Horst Sager. «Er war das Gesicht der Aargauer Wanderwege. Mit seinem Team hat er sich während 25 Jahren mit grossem Engagement, Herz, Verstand und Weitsicht dafür eingesetzt, dass die 1680 Kilometer Wanderwege im Aargau nicht holperig sind.» Seit dem 1. März sorgt Stefan Haus als neuer Geschäftsführer für frischen Wind. Die Arbeit der Wanderleitenden und der 85 Routenbetreuenden wurde mit langem Applaus gewürdigt. Neu in den Vorstand wurden Lucie Hunziker und Brigitta Mettler gewählt. Die übrigen statutarischen Geschäfte wurden ebenfalls mit grossen Mehrheiten gutgeheissen. (mgt/nfz)