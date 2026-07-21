Wallfahrt nach Donaueschingen

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlicher Hitze durfte der Lourdespilgerverein Fricktal und Baden Ende Juni einen wunderschönen Wallfahrtstag nach Donaueschingen zur Stadtkirche St. Johann, zur Donauquelle sowie zur Wallfahrtskirche ...

Pilgertag mit Gebet und Gemeinschaft

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlicher Hitze durfte der Lourdespilgerverein Fricktal und Baden Ende Juni einen wunderschönen Wallfahrtstag nach Donaueschingen zur Stadtkirche St. Johann, zur Donauquelle sowie zur Wallfahrtskirche Schenkenberg erleben. Pünktlich um 8.30 Uhr startete der Car in Frick mit 27 Pilgern. Nach der Begrüssung servierte die Herren vom Vorstand Kaffee und Gipfeli, anschliessend wurde gemeinsam der Rosenkranz gebetet. Dazwischen blieb genügend Zeit für angeregte Gespräche und frohes Beisammensein

In Donaueschingen wurden die Pilger vom Präses Pfarrer Fabian Schneider herzlich empfangen. Das erstes Ziel war die berühmte Donauquelle im Schlosspark. Anschliessend feierten alle die heilige Messe in der Stadtkirche St. Johann. Die barocke Kirche beeindruckt mit ihrem hellen und freundlichen Innenraum, den kunstvollen Altären und den prächtigen Deckenmalereien. Die feierliche heilige Messe mit der eindrücklichen Predigt, bildete den Höhepunkt unserer Wallfahrt.

Nach der heiligen Messe genoss der Lourdespilgerverein ein feines Mittagessen im Fürstenbergstübli. Anschliessend blieb noch genügend Zeit, die Stadtkirche nochmals in Ruhe zu besuchen, an der Donauquelle zu verweilen, die schöne Umgebung zu erkunden oder einen Moment der persönlichen Besinnung und des Gebets zu finden, bevor es Zeit war für den Besuch der Wallfahrtskirche Schenkenberg, bekannt für ihr Gnadenbild der Gottesmutter.

Nach einem Abendessenhalt in Aach ging es mit vielen schönen Eindrücken auf die Heimreise. So darf der Lourdespilgerverein Fricktal und Baden und Umgebung auf einen von Gebet, Gemeinschaft, kulturellen Eindrücken und vielen bereichernden Begegnungen geprägten Tag zurück blicken.

(mgt)