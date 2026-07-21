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Wallfahrt nach Donaueschingen

  21.07.2026 Fricktal
Der barocken Hochaltar in der Wallfahrtskirche Schenkenberg mit Gnadenstatue der Muttergottes im Zentrum. Foto: zVg
Der barocken Hochaltar in der Wallfahrtskirche Schenkenberg mit Gnadenstatue der Muttergottes im Zentrum. Foto: zVg

Pilgertag mit Gebet und Gemeinschaft

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlicher Hitze durfte der Lourdespilgerverein Fricktal und Baden Ende Juni einen wunderschönen Wallfahrtstag nach Donaueschingen zur Stadtkirche St. Johann, zur Donauquelle sowie zur Wallfahrtskirche ...

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