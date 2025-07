Wallfahrt ins Elsass

Bereits früh am Pfingstsamstag war es schon warm und sonnig, als Mitglieder der Lourdespilgervereine Fricktal und Baden und Umgebung nach Frankreich zu der Lieben Frau von Thierenbach pilgerten. Die Kirche, eine Basilica minor, gehört zu den bedeutendsten Wallfahrtsorten des Elsass und befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Jungholtz. Der Ort liegt am elsässischen Jakobsweg, der von Weissenburg nach Belfort verläuft.

Die Fahrt nach Jungholtz wurde durch Präses Pfarrer Fabian Schneider andächtig gestaltet. Auch beteten die Anwesenden den freudenreichen Rosenkranz in ihren Anliegen. Die wunderbare, barocke Kathedrale raubte einem fast den Atem, vor allem der blütenweisse, mit vergoldeten Bronzeverzierungen geschmückte Hoch-Altar, so wie auf der linken Seite der Altar der wundertätigen Jungfrau, eine Darstellung der Pietà. Sehr viele Exvoto-Tafeln mit Abbildungen von Wundern zieren die Seitenwände, welche der lieben Frau von Thierenbach zugeschrieben werden. Die heilige Messe zu Ehren der Mutter Gottes begann mit einem feierlichen Einzug mit Fahnen und Messdienern. In der Predigt hörten wir vom Präses Fabian Schneider einige interessante und ergreifende Details über den Wallfahrtsort. Am Ende der heiligen Messe durften die Pilger das vom Ortsbischof gesegnete Öl durch den Präses mit Kreuzzeichen auf die Stirne zeichnen lassen. Auf der Rückfahrt gab es einen Halt im Hotel Bad Ramsach. Die Gruppe genoss ein Zvieri und die Aussicht in die landschaftliche Schönheit des Baselbietes und den Jura. Auf sehr schmalen Wegen ging es durch das Baselland zurück nach Frick und Baden. (mgt)