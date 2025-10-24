WALLBACHER SCHÜLER JAHRGANG 1959 UND 1960

Was vor drei Jahren als «Spass» verhandelt wurde, haben wir in die Tat umgesetzt: Und so ging es mit einem Kleinbus Richtung Bündnerland. Nach einem feinen Zmittagessen in Chur nahmen wir unser Ziel La Punt im Engadin via Julier-Pass in Angriff. Dort wurden wir schon von unserer Klassenkameradin Barbara Candrian-Zemp erwartet. Sie war es, die diese «Schulreise» überhaupt möglich gemacht hatte. Wohnt sie doch schon über 40 Jahre im Engadin. Als praktisch schon «Einheimische» führte Babs uns die nächsten drei Tage durch das wunderschöne Engadin. Leider machte das Wetter nicht so mit, wie wir wollten. Den Nationalpark mit den Hirschen mussten wir auf ein anderes Mal verschieben. Dennoch hatte Babs interessante Termine organisiert, so besichtigten wir halt anstelle des Parks das Nationalpark-Museum, spielten Bowling, machten Dorf-Rundgänge und auf dem Heimweg via Albula-Pass – besuchten wir Bergün mit dem tollen Bahn-Museum der Rhätischen Bahn. Und dann trennten uns die Wege, Babs reiste mit den ÖV wieder zurück nach La Punt und wir Richtung Wallbach. Es war eine wunderbare Reise mit «alten» Schul-Gspähnli, Kurt reiste sogar aus England an. (mgt)



