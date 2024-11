Wallbach: Autoinsassen flüchten nach Selbstunfall

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Selbstunfall eines Autos. Die beiden Insassen flüchteten unmittelbar danach von der Unfallstelle. Ein Mann wurde inzwischen verhaftet.

Kurz vor 10.30 Uhr meldete eine Auskunftsperson, dass in Wallbach auf der Kapellenstrasse ein Auto auf der Seite liege. Weiter hätten sich die beiden Insassen, zwei Männer, sofort aus dem Staub gemacht. Mehrere Patrouillen der Regionalpolizei, des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) sowie der Kantonspolizei suchten nach den Männern. Dabei half auch ein Diensthund. So kam es auch, dass die Flucht der beiden Männer nicht unbeobachtet blieb und verschiedene Anwohner meldeten, dass Personen durch ihre Gärten rannten. Doch schon nach einer Viertelstunde spürte der Diensthund einen 23-jährigen Franzosen auf. Er wurde durch die Einsatzkräfte verhaftet. Trotz intensiver Fahndung konnte der zweite Mann nicht mehr gefunden werden.

Beim Unfall wurde, gemäss aktuellen Erkenntnissen, niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau nahm umgehend die Ermittlungen auf und klärt aktuell einerseits, wie es zu dem Unfall kam, aber auch, welche weiteren Delikte im Raum stehen.