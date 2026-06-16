Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Waldseilpark mit Freude eröffnet

  16.06.2026 Rheinfelden
Wagemutig sind die Kinder auf dem Kinderparcours zwischen den Baumstämmen unterwegs, am Waldboden begleitet von den Eltern. Foto: Boris Burkhardt
Wagemutig sind die Kinder auf dem Kinderparcours zwischen den Baumstämmen unterwegs, am Waldboden begleitet von den Eltern. Foto: Boris Burkhardt

Neues regionales Freizeitangebot in Rheinfelden

Die gesetzlichen Auflagen im Wald machen es nicht einfach, einen passenden Standort für einen Seilpark zu finden. Bei den Sportanlagen im Schiffacker hat Rheinfelden einen solchen gefunden. Am Wochenende waren es viele Kinder, die ihn ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote