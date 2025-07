Rheinfelden: Waldseilpark kann gebaut werden

Bis am 14. Juli lag das Baugesuch ...

Jetzt ist es definitiv: Gegen das Baugesuch für den geplanten Waldseilpark im Gebiet Schiffacker/Wasserloch in Rheinfelden sind keine Einwendungen eingegangen. Dies erklärt Vizestadtschreiberin Christine Schibler gegenüber der NFZ.

Jetzt ist es definitiv: Gegen das Baugesuch für den geplanten Waldseilpark im Gebiet Schiffacker/Wasserloch in Rheinfelden sind keine Einwendungen eingegangen. Dies erklärt Vizestadtschreiberin Christine Schibler gegenüber der NFZ.

Bis am 14. Juli lag das Baugesuch öffentlich auf. Die Einsprachefrist ist unbenutzt verstrichen, wie Schibler am Freitag bestätigte. Sobald die kantonale Zustimmung vorliegt, wird die Baubewilligung dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt. Die Waldseilpark Rheinfelden GmbH, an der die Ortsbürgergemeinde mit einem Drittel des Stammkapitals beteiligt ist, möchte im Herbst mit den Bauarbeiten beginnen. Wenn das klappt, könnte der Waldseilpark Rheinfelden voraussichtlich im Frühjahr 2026 eröffnen. Betrieben werden soll die Anlage von der Firma Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH, welche bereits den Seilpark auf der Wasserfallen führt. (vzu)