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Waldbrandgefahr

  23.06.2026 Aargau

Ab sofort gilt im Kantonsgebiet Waldbrandgefahr. Der Grund für diesen Entscheid ist die zunehmende Trockenheitssituation: Die starken Winde am vergangenen Wochenende sowie die stetig steigenden Temperaturen haben die Waldbrandgefahr deutlich erhöht. In den nächsten Tagen werden die ...

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