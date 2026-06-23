Ab sofort gilt im Kantonsgebiet Waldbrandgefahr. Der Grund für diesen Entscheid ist die zunehmende Trockenheitssituation: Die starken Winde am vergangenen Wochenende sowie die stetig steigenden Temperaturen haben die Waldbrandgefahr deutlich erhöht. In den nächsten Tagen werden die ...

Ab sofort gilt im Kantonsgebiet Waldbrandgefahr. Der Grund für diesen Entscheid ist die zunehmende Trockenheitssituation: Die starken Winde am vergangenen Wochenende sowie die stetig steigenden Temperaturen haben die Waldbrandgefahr deutlich erhöht. In den nächsten Tagen werden die Temperaturen weiter ansteigen sowie der Wettertrend anhalten. Gemäss den Wetterprognosen sind keine Niederschläge zu erwarten. Voraussichtlich wird sich die Waldbrandgefahr weiter erhöhen, was möglicherweise weitere Massnahmen (Feuerverbot) erfordern wird. (nfz)