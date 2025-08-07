Immobilien
Wahlkampfauftakt von Dario Roth

  07.08.2025 Kaiseraugst
Dario Roth diskutierte mit Bürgerinnen und Bürgern. Foto: zVg
«Triff Gemeinderatskandidat Dario Roth», hiess es im Dorf und bei der Liebrüti. Zahlreiche Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster packten die Chance und wollten den 30-jährigen FDP-Kandidaten Dario Roth persönlich kennenlernen. Dabei kam es zu vielen Gesprächen. Viele ...

