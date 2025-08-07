Wahlkampfauftakt von Dario Roth

«Triff Gemeinderatskandidat Dario Roth», hiess es im Dorf und bei der Liebrüti. Zahlreiche Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster packten die Chance und wollten den 30-jährigen FDP-Kandidaten Dario Roth persönlich kennenlernen. Dabei kam es zu vielen Gesprächen. Viele ...

«Triff Gemeinderatskandidat Dario Roth», hiess es im Dorf und bei der Liebrüti. Zahlreiche Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster packten die Chance und wollten den 30-jährigen FDP-Kandidaten Dario Roth persönlich kennenlernen. Dabei kam es zu vielen Gesprächen. Viele waren überrascht über die bereits grosse berufliche und politische Erfahrung von Dario Roth. Geschätzt wurden ebenfalls sein soziales Engagement, seine bodenständige und offene Art sowie das breite Allgemeinwissen. Fragen und Forderungen gab es zu unterschiedlichsten Themen. Neben Fragen zu seiner Motivation und was er im Gemeinderat bewegen möchte, waren Sicherheit, Verwaltung, Alterswohnungen, Domus, Littering, Liebrüti-Krähen, Grüngutentsorgung und der Steuerfuss weitere Gesprächsthemen. «Alle waren sich einig: Frischer Wind im Gemeinderat ist in der aktuell äusserst angespannten Situation willkommen», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt/nfz)