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Wahlen für Amt des Friedensrichters

  04.08.2026 Aargau

Im Bezirk Rheinfelden wurden auf den 27. September 2026 die Ersatzwahlen für eine Friedensrichterin oder einen Friedensrichter ausgeschrieben. Dies aufgrund eines Altersrücktritts. Die Ersatzwahlen für den Rest der Amtsperiode 2025/ 2028 wurden auf den 27. September angesetzt. Bis ...

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