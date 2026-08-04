Wahlen für Amt des Friedensrichters

Im Bezirk Rheinfelden wurden auf den 27. September 2026 die Ersatzwahlen für eine Friedensrichterin oder einen Friedensrichter ausgeschrieben. Dies aufgrund eines Altersrücktritts. Die Ersatzwahlen für den Rest der Amtsperiode 2025/ 2028 wurden auf den 27. September angesetzt. Bis zum Ablauf der Anmeldefrist vom letzten Freitag wurde für die Wahl nur eine Kandidatur eingereicht. Für die Ersatzwahl eines Friedensrichters im Bezirk Rheinfelden stellt sich Gregor Spuhler (SP, Rheinfelden) zur Verfügung. Die Kandidatur wird am Mittwoch, 5. August, im kantonalen Amtsblatt publiziert. Mit der Publikation wird eine Nachmeldefrist von fünf Tagen angesetzt, innert welcher weitere Kandidatinnen oder Kandidaten angemeldet werden können. Gehen keine Nachmeldungen ein, gilt der angemeldete Kandidat als in stiller Wahl gewählt. Aktuell sind Alfred Giger (Möhlin), Christine Salkeld (Rheinfelden) und Regina Tegtmeier (Rheinfelden) die gewählten Friedensrichter. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, muss bei zivilrechtlichen Verfahren vorgängig ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden. Wenn gesetzlich keine besonderen Schlichtungsbehörden vorgesehen sind, ist hierfür die Friedensrichterin oder der Friedensrichter zuständig. Im Bezirk Laufenburg sind Urs Fricker (Wölflinswil), Regula Laux (Laufenburg) und Heinz Thaler (Frick) die gewählten Friedensrichter.

(nfz)