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«Wachstum ist unter diesen Umständen nicht möglich»

  08.05.2026 Frick
Der neue Vorstand mit Ramona Bernet (v. l.), Brigitta Widmer, Adrian Brogle, Hans Reimann, Tharsika Sutharsal und Sandra Kilchherr. Fotos: Simone Rufli
Der neue Vorstand mit Ramona Bernet (v. l.), Brigitta Widmer, Adrian Brogle, Hans Reimann, Tharsika Sutharsal und Sandra Kilchherr. Fotos: Simone Rufli

«Schülermittagstisch Frick» heisst jetzt «Tagesstrukturen Frick»

Hans Reimann neuer Präsident, Gründungspräsidentin Susanne Gmünder Bamert verabschiedet; weitere Wechsel im Vorstand, Statuten, Name und Logo angepasst – die 19. GV ...

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