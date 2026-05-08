«Wachstum ist unter diesen Umständen nicht möglich»

«Schülermittagstisch Frick» heisst jetzt «Tagesstrukturen Frick»

Hans Reimann neuer Präsident, Gründungspräsidentin Susanne Gmünder Bamert verabschiedet; weitere Wechsel im Vorstand, Statuten, Name und Logo angepasst – die 19. GV stand im Zeichen von Veränderungen. Die grösste Sorge: die Raumsituation, die weiteres Wachstum verhindert.

Simone Rufli

Modern und f lexibel – ein wesentlicher Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das seien die «Tagesstrukturen Frick», so Adrian Brogle im Rahmen seiner letzten Amtshandlung als Präsident des Schülermittagstischs Frick. Der Name Schülermittagstisch bilde lange schon nicht mehr ab, was effektiv geboten werde, nämlich eine Rundum-Betreuung für Kinder, die in Frick zur Schule gehen mit Betreuung von 6.30 bis Schulbeginn um 8 Uhr, betreutem Mittagstisch von 12 bis 13 Uhr und Nachmittagsbetreuung an allen Schultagen von 13 bis 18 Uhr. Auch die rein männliche Formulierung sei unzeitgemäss.

An der 19. Generalversammlung (künftig Vereinsversammlung) am Montagabend in den Räumlichkeiten der Oberstufen-Mensa im Clubhaus des FC Frick, wurde die Umbenennung in «Tagesstrukturen Frick» einstimmig beschlossen; dazu die Einführung eines neuen Logos – gezeichnet vom Fricker Rainer Benz – im Zuge einer Anpassung der Statuten gutgeheissen. Aus der Aufgabenhilfe wird neu der «Aufgaben-Treff», aus der Frühbetreuung «Betreuung in der unterrichtsfreien Zeit und neu müssen nicht mehr fünf, sondern mindestens drei Personen im Vorstand sein. Dieser Vorstand erfuhr ebenfalls eine Veränderung: Verabschiedet wurden Gründungspräsidentin Susanne Gmünder Bamert und A ndrea Hermle. Neu ins Gremium gewählt wurden Gemeinderätin Ramona Bernet und Tharsika Sutharsal. Für ein weiteres Jahr zur Verfügung stellten sich Hans Reimann, Brigitta Widmer und Adrian Brogle. Auf eine ständige Vertretung der Schule im Vorstand w ird verzichtet, der Gesamtschulleiter punktuell beigezogen.

Rochade aufgrund der Umstände

Das Engagement im Verein bleibe ihm eine Herzensangelegenheit, betonte Adrian Brogle. «Da ich aber nicht mehr im Fricktal wohne und auch nicht mehr hier arbeite, macht es für mich Sinn, das Präsidium abzugeben.» Einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt wurde Hans Reimann. Dies unter anderem mit den Stimmen der bisherigen Präsidentinnen – neben Susanne Gmünder waren auch Regula John und Barbara Schmid anwesend. Im Vereinsjahr 2025 wurden 15 533 bezahlte Mittagessen ausgegeben (15 138 waren es im 2024). «Aufgrund der räumlichen Verhältnisse ist Wachstum nicht mehr möglich», betonte Adrian Brogle in seinem Jahresbericht. «Die Raumsituation ist unsere grösste Sorge. Das Nein zum Kredit-Mehrzweckhalle ist ein grosser Rückschlag.» Wie drängend das Problem sei, zeigten die Zahlen mit einem Plus von 15,5 Prozent bei den Betreuungsstunden und Wartelisten bei der Mittagsverpflegung.

Fast eine Kopie des Vorjahres

«Aufgrund der räumlichen Stagnation war es einfach, das Budget 2026 zu erstellen», meinte Geschäftsführerin Sandra Kilchherr. Zuhanden des Budgets der Gemeinde Frick wird fürs 2026 ein Minus von 154 330 Franken budgetiert; im Budget 2025 resultierte ein Minus von 132 406 Franken bei einem budgetierten Minus von 145 900 Franken. «Ohne zusätzlichen Raum können wir nicht mehr Einnahmen generieren», so Kilchherr. Um konkurrenzfähig zu bleiben werden die Löhne der 17 Mitarbeitenden (total 580 Stellenprozent) schrittweise angepasst. Hans Reimann: «Um eine Konkurrenzsituation zu vermeiden, stehen wir auch im Austausch mit Gipf-Oberfrick.»