Vorzeitig für Playoffs qualifiziert

Nachdem die erste Mannschaft von Unihockey Fricktal in der vergangenen Saison den Einzug in die Playoffs hauchdünn verpasst hatte, steht das Team in dieser Spielzeit bereits eine Runde vor dem Ende der regulären Saison ...

Unihockey Fricktal 1. Mannschaft – UHC Mutschellen 9:5

Nachdem die erste Mannschaft von Unihockey Fricktal in der vergangenen Saison den Einzug in die Playoffs hauchdünn verpasst hatte, steht das Team in dieser Spielzeit bereits eine Runde vor dem Ende der regulären Saison als Playoff-Teilnehmer fest. Dies mit einem ungefährdeten 9:5-Sieg über den UHC Mutschellen.

Zum Mann des Spiels avancierte Robin Koch, der an acht der neun Tore direkt beteiligt war und gleich fünf Treffer selbst erzielte. Dass sich Unihockey Fricktal am Ende so souverän für die Playoffs qualifizieren würde, war zu Beginn der Saison kaum abzusehen. Das verjüngte Team verlor die ersten beiden Meisterschaftsspiele gegen die Hornets Moosseedorf und den UHC Basel United – ausgerechnet gegen jene Mannschaften, die vor dem letzten Spieltag am Tabellenende stehen und nun in die Playouts müssen.

In der Folge fanden die Fricktaler immer besser ins Spiel und reihten sechs Siege in Serie aneinander, ehe man sich zum Abschluss der Vorrunde dem Tabellenführer aus Schwarzenbach geschlagen geben musste. Schon bald kristallisierte sich heraus, dass der Kampf um die Playoff-Plätze vor allem zwischen drei Teams entschieden würde: Neben Schwarzenbach und den Fricktalern war auch der UHC Burgdorf stets in der Spitzengruppe anzutreffen.

Ausgerechnet Burgdorf war es dann auch, das die nächste Fricktaler Siegesserie – diesmal fünf Erfolge in Folge – mit einem Penaltysieg beendete und den Kampf um die ersten beiden Tabellenplätze nochmals spannend machte. Doch während die Fricktaler in den folgenden zwei Spielen das Punktemaximum holten, gewann Burgdorf sein letztes Spiel erst in der Verlängerung. Damit ist klar: Unihockey Fricktal kann nicht mehr vom zweiten Tabellenrang verdrängt werden.

Im letzten Spiel der regulären Saison geht es nun darum, sich das nötige Selbstvertrauen für die Playoffs zu holen. Es kommt dabei zum ultimativen Test mit Gruppensieger Schwarzenbach, bevor Anfang März die spannendste Phase der Saison beginnt. (mgt)