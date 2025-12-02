Vorweihnachtliches in der Stadtbibliothek

Im Dezember sorgt die Stadtbibliothek Rheinfelden für vorweihnachtliche Stimmung und einige Momente des Innehaltens und Durchatmens. Am Samstag, 6. Dezember, um 15 Uhr, ist die Basler Theatermacherin Denise Racine mit ihrem musikalischen Märchen «Das Zauberpferdchen» zu Gast. Niemals kann und will Periquito seine geliebte Periquita vergessen, auch wenn ihn der Vater nach Indien schickt und er dort seine Cousine heiraten soll. Er macht sich auf die lange Reise, stellt sich schwierigen Aufgaben, kämpft gegen einen garstigen Magier und erlöst einen verzauberten Drachen. Doch was für ein Geheimnis hütet das Pferdchen, das ihm dabei so hilfreich zur Seite steht? Denise Racine verzaubert das Publikum mit einem charmanten, portugiesischen Märchen, das von einer grossen Liebe erzählt, von der Suche nach dem eigenen Weg, vom Bewältigen scheinbar unlösbarer Aufgaben und vom Finden seiner Stärken. Eine Reise um die Welt – erzählt, gespielt, gesungen und instrumental begleitet. Das Stück dauert ca. 60 Minuten, ist auf Hochdeutsch und richtet sich an alle ab 7 Jahren. Der Eintritt ist kostenlos. Es ist keine Reservation nötig.

Ausserdem öffnet die Bibliothek ab dem 2. Dezember jeweils werktags um 17 Uhr jeweils ein Türchen des «lebenden» Adventskalenders. Hinter jeder Tür verbirgt sich so manch Überraschendes, das von Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek präsentiert wird. Jeweils 15 Minuten wird erzählt, musiziert, gebastelt, gespielt und sogar … geturnt. (mgt)