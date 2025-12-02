Immobilien
Vorweihnachtliches in der Stadtbibliothek

  02.12.2025 Rheinfelden

Im Dezember sorgt die Stadtbibliothek Rheinfelden für vorweihnachtliche Stimmung und einige Momente des Innehaltens und Durchatmens. Am Samstag, 6. Dezember, um 15 Uhr, ist die Basler Theatermacherin Denise Racine mit ihrem musikalischen Märchen «Das Zauberpferdchen» zu Gast. ...

