Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Vortrag zum Thema Organspende

  14.11.2025 Frick

Die EDU Bezirk Laufenburg lädt zum Vortrag «Werden in der Schweiz auch Scheintoten Organe entnommen?» ein. Diese Frage wird Roland Graf, Pfarrer, in seinem Vortrag beantworten. Er ist Pfarrer in Unteriberg und Studen SZ. Zunächst war er als Chemiker HTL tätig. Nach dem ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote