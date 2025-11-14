Vortrag zum Thema Organspende

Die EDU Bezirk Laufenburg lädt zum Vortrag «Werden in der Schweiz auch Scheintoten Organe entnommen?» ein. Diese Frage wird Roland Graf, Pfarrer, in seinem Vortrag beantworten. Er ist Pfarrer in Unteriberg und Studen SZ. Zunächst war er als Chemiker HTL tätig. Nach dem ...

Die EDU Bezirk Laufenburg lädt zum Vortrag «Werden in der Schweiz auch Scheintoten Organe entnommen?» ein. Diese Frage wird Roland Graf, Pfarrer, in seinem Vortrag beantworten. Er ist Pfarrer in Unteriberg und Studen SZ. Zunächst war er als Chemiker HTL tätig. Nach dem Theologiestudium promovierte er 2003 an der Universität Augsburg in Moraltheologie. Von 2008 bis 2022 wirkte er als Mitglied in der Bioethikkommission der Schweizer Bischofskonferenz mit. Er ist Präsident ad int. der Lebensschutzorganisation Human Life International Schweiz. Vortrag: Freitag, 14. November, um 19.30 Uhr, im Saal der Reformierten Kirche, Frick. Eintritt frei, Kollekte. (mgt)