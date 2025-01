Vortrag «Water and pats for schoolgirls» in Wölflinswil

Am Mittwoch, 22. Januar, um 19.30 Uhr, findet im Alten Gemeindehaus ein Vortrag «Water and pats for schoolgirls» statt. Der monatliche Zyklus gehört zum Leben aller Frauen weltweit. In ländlichen Gebieten von Afrika gibt es für viele Mädchen keine Hygieneartikel, kein Wissen und keine Begleitung zu diesem alltäglichen Thema. Viele Mädchen bleiben während ihrer Periode aus Scham versteckt zu Hause und verpassen somit viel Schulstoff.

Die International Alliance of Women hat für Kinder und Jugendliche eine Grundlage für das Gesundheitswissen geschaffen. Frauen aus den betreffenden Ländern unterrichten damit in abgelegenen Schulen. Ursula Nakamura aus Wölflinswil und Heidi Bodmer berichten über ihr Projekt «Water and pats», welches sehr erfolgreich wächst. Die beiden Frauen erzählen über ihre Arbeit mit jungen Frauen in Afrika. Der Verein Dorf plus freut sich auf viele Besucher. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird ein Apéro offeriert. (mgt)