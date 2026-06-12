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Vortrag mit Adrian Amstutz

  12.06.2026 Rheinfelden

Am Freitag, 19. Juni, laden die EDU Bezirksparteien Rheinfelden und Laufenburg zu einem öffentlichen Vortrag mit Adrian Amstutz (Pro Schweiz, Alt-Nationalrat und Alt-Ständerat) ins Hotel Schiff in Rheinfelden ein. Unter dem Titel «Weshalb wir den EU-Unterwerfungsvertrag ablehnen ...

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