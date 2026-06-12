Am Freitag, 19. Juni, laden die EDU Bezirksparteien Rheinfelden und Laufenburg zu einem öffentlichen Vortrag mit Adrian Amstutz (Pro Schweiz, Alt-Nationalrat und Alt-Ständerat) ins Hotel Schiff in Rheinfelden ein. Unter dem Titel «Weshalb wir den EU-Unterwerfungsvertrag ablehnen ...

Am Freitag, 19. Juni, laden die EDU Bezirksparteien Rheinfelden und Laufenburg zu einem öffentlichen Vortrag mit Adrian Amstutz (Pro Schweiz, Alt-Nationalrat und Alt-Ständerat) ins Hotel Schiff in Rheinfelden ein. Unter dem Titel «Weshalb wir den EU-Unterwerfungsvertrag ablehnen müssen» spricht Amstutz von 20 bis 21 Uhr über die Risiken der aktuellen EU-Verhandlungen für die Schweizer Souveränität und Neutralität. Vor dem Vortrag findet von 19 bis 19.45 Uhr die Mitgliederversammlung der EDU Fricktal statt. Interessierte Gäste sind zu beiden Teilen herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. (mgt)

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