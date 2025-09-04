Vortrag über Notschlafstelle

Seit 2019 bietet die Notschlafstelle Aargau Menschen in akuter Wohnungsnot ein sicheres Dach über dem Kopf, eine warme Mahlzeit und ein offenes Ohr. «Manchmal braucht es gar nicht viel – nur einen Ort, wo man sich sicher fühlt und ernst genommen wird», sagt Susi Horvath, ...

Am Mittwoch, 10. September, 19 Uhr, berichtet sie im reformierten Kirchgemeindezentrum Zuzgen von ihren Erfahrungen: von täglichen Herausforderungen, überraschenden Begegnungen und der Bedeutung von Menschlichkeit in Krisensituationen. Die Veranstaltung wird getragen von der Ökumene im Wegenstettertal. Im Anschluss sind alle zu einem Apéro eingeladen. Der Anlass ist öffentlich und richtet sich an alle, die sich für soziale Themen und konkrete Hilfe in unserer Region interessieren. (mgt)