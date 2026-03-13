Vorstudium für Geflüchtete

Der Regierungsrat des Kantons Aargau unterstützt die Weiterführung des Projekts «Integral» der Fachhochschule Nordwestschweiz mit insgesamt 334’500 Franken. «Integral» ist ein einjähriges Vorstudium für gut qualifizierte geflüchtete Personen mit ...

Der Regierungsrat des Kantons Aargau unterstützt die Weiterführung des Projekts «Integral» der Fachhochschule Nordwestschweiz mit insgesamt 334’500 Franken. «Integral» ist ein einjähriges Vorstudium für gut qualifizierte geflüchtete Personen mit dem Ziel, diesen den Zugang zu einem praxisorientierten Fachhochschulstudium an der Hochschule für Technik und Umwelt oder an der Hochschule für Informatik zu ermöglichen. Damit leistet das Projekt der FHNW einen Beitrag zur Integration dieser Geflüchteten in unsere Gesellschaft wie auch zur Reduktion des Fachkräftemangels im MINT-Bereich. (nfz)