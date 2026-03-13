Immobilien
Vorstudium für Geflüchtete

  13.03.2026 Aargau

Der Regierungsrat des Kantons Aargau unterstützt die Weiterführung des Projekts «Integral» der Fachhochschule Nordwestschweiz mit insgesamt 334’500 Franken. «Integral» ist ein einjähriges Vorstudium für gut qualifizierte geflüchtete Personen mit ...

