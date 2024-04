Zur 94. Generalversammlung des Samaritervereins Wölflinswil-Oberhof trafen sich kürzlich 15 Aktivmitglieder sowie ein Ehrenmitglied und ein Passivmitglied im Gasthaus Ochsen in Wölflinswil. Die Haupteinnahmen resultierten aus dem Einsatz in der Raclettestube am Herbstmärt, ...