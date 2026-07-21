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Vorsicht vor Trickdieben

  21.07.2026 Aargau

Im Kanton sind derzeit vermehrt Halskettentrickdiebe und Treibstoff-Bettler aktiv. Sie nutzen die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer gezielt aus, um Schmuck oder Bargeld zu erlangen. Beim Kettentrickdiebstahl spricht die Täterschaft ihre Opfer unter einem harmlosen Vorwand an, etwa mit der Bitte ...

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