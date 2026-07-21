Vorsicht vor Trickdieben

Im Kanton sind derzeit vermehrt Halskettentrickdiebe und Treibstoff-Bettler aktiv. Sie nutzen die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer gezielt aus, um Schmuck oder Bargeld zu erlangen. Beim Kettentrickdiebstahl spricht die Täterschaft ihre Opfer unter einem harmlosen Vorwand an, etwa mit der Bitte ...

Im Kanton sind derzeit vermehrt Halskettentrickdiebe und Treibstoff-Bettler aktiv. Sie nutzen die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer gezielt aus, um Schmuck oder Bargeld zu erlangen. Beim Kettentrickdiebstahl spricht die Täterschaft ihre Opfer unter einem harmlosen Vorwand an, etwa mit der Bitte um eine Wegauskunft. Sie legen den Betroffenen angeblich als Zeichen des Dankes eine Halskette um oder greifen nach deren Schmuck. Dabei entwenden sie unbemerkt echte Halsketten oder Armbänder und ersetzen diese teilweise durch wertlosen Modeschmuck.

(nfz)