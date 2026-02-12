Immobilien
Vorsicht vor Telefonbetrügern

  12.02.2026 Aargau

Ein Telefonbetrüger meldete sich bei einem Senior und verschaffte sich Zugang zu seinem E-Banking. Somit erlangte er über 50 000 Franken. Die Kantonspolizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Ein 89-jähriger Aargauer erhielt einen Anruf eines angeblichen ...

