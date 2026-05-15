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Wer am Bahnhof Frick dem Falschen bezahlt, zahlt doppelt

  15.05.2026 Frick
Die P Rail-Parkplätze am Bahnhof Frick. Foto: Simone Rufli
Die P Rail-Parkplätze am Bahnhof Frick. Foto: Simone Rufli

Parkieren mittels App ist bequem, am Bahnhof in Frick aber nicht ganz einfach, wie der Fall von Michel Dietiker zeigt. Das Problem: Drei verschiedene Parkräume, drei Grundeigentümer, verschiedene Bezahl-Systeme – und Apps, die Verwirrung stiften.

Simone Rufli

Als Michel ...

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