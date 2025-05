Vorsicht beim Abbrennen von Unkraut!

Weil er Unkraut abbrennen wollte, setzte ein Hausbewohner in Oberentfelden die Thuja-Hecke in Brand. Nur noch die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Kantonspolizei mahnt zu Vorsicht.

Im Handel gibt es spezielle Gasbrenner zu kaufen, welche mit einer Lanze versehen dazu geeignet sind, Unkraut durch Feuer zu beseitigen. Dass diese Geräte immer wieder zu Bränden führen, zeigt ein Beispiel vom Samstagnachmittag, 10. Mai 2025, in Oberentfelden. Dort verwendete der Bewohner eines Einfamilienhauses einen solchen Brenner, um Unkraut in seinem Steingarten zu vernichten. Dabei kam er der angrenzenden Thuja-Hecke zu nahe, welche blitzartig Feuer fing.

Mit Hilfe von Nachbarn versuchte der Mann, dem Brand mit dem Gartenschlauch und einer Giesskanne beizukommen. Die Flammen breiteten sich aber rasch aus, so dass nur noch die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Die Hecke brannte auf einer Länge von rund 20 Metern nieder. Immerhin konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen zur Gefahr für das Haus werden konnten.

Die Kantonspolizei Aargau mahnt, im Umgang mit solchen Brennern grösstmögliche Vorsicht walten zu lassen. Neben dem direkten Kontakt der Gasflamme mit brennbaren Gegenständen bildet der Funkenflug ein Risiko, das durch Trockenheit und Wind noch verstärkt wird.